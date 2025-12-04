Maltempo Italia è bufera | costretti a chiudere le scuole Cosa succede

Il buio è stato squarciato da un lampo violento, un istante di luce accecante seguito immediatamente da un tuono sordo che ha fatto vibrare i vetri delle finestre. La pioggia, iniziata come un ticchettio timido, si è trasformata in un diluvio battente, un muro d'acqua ininterrotto che ha saturato l'aria e sommerso ogni suono. Il vento, prima un lamento tra gli alberi, è diventato una burrasca implacabile, capace di piegare i rami e scuotere le insegne stradali. Lungo la costa, il mare, solitamente calmo, ha iniziato a ingrossarsi in onde scure, presagio di mareggiate imminenti. È la natura che mostra tutta la sua potenza, costringendo chiunque si trovi all'aperto a cercare riparo e lasciando un senso di inquietudine palpabile in attesa che l'alba porti, forse, un po' di tregua.

Due perturbazioni in azione sull'Italia: maltempo in molte regioni, ecco dove - facebook.com Vai su Facebook

44enne disperso tra neve e maltempo: ricerche incessanti - Dall'Italia Vai su X

Maltempo, violenta bomba d’acqua in Italia, zone allagate: le previsioni meteo - Previsioni meteo in Italia: il maltempo si manifesta in modo selettivo, ma annunciando l'inizio della bufera dell'Immacolata nella penisola. Lo riporta notizie.it

Meteo, la bufera dell'Immacolata piomba sull'Italia e inizia l'inverno: attesi neve (anche a bassa quota) e forti temporali, dove e quando - Domenica 30 novembre 2025 una perturbazione atlantica raggiunge l’arco alpino, portando un peggioramento delle condizioni meteo al Nord. Si legge su msn.com

Maltempo, dopo la bufera si contano i danni. Alberi caduti e allagamenti - Prato, 21 agosto 2025 – L'ondata di maltempo di mercoledì pomeriggio ha portato i vigili del fuoco di Prato a gestire quasi un centinaio di richieste di intervento; a giovedì mattina ne avevano ancora ... lanazione.it scrive

Il maltempo sferza l’Italia: oggi ancora temporali, ma il peggio deve arrivare - Il maltempo devasta la Romagna, con raffiche di vento a oltre 100 Km/h e grandine che ha colpito prima dell'alba la costa romagnola, interessando inizialmente il Ravennate e ... Si legge su quotidiano.net

Maltempo forte: alberi caduti, auto intrappolate nei sottopassaggi e incendi di quadri elettrici. Toscana nella bufera - La Toscana ha anche registrato il record di fulmini che si sono abbattuti sulla regione in 12 ore: oltre 109. Come scrive lanazione.it

Maltempo sull'Italia: nubifragio all'Elba, danni in Veneto - E mentre al Nord, dal Veneto, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, alla Lombardia alla Toscana, si contano i danni, scatta l'allerta meteo in ... Segnala ansa.it