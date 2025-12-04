Maltempo allerta | la Puglia in codice arancione per temporali Tarantino Valle d’Itria e Salento | cinquanta millimetri di pioggia nella notte Bisceglie quasi cento millimetri in nove ore Protezione civile previsioni meteo | anche la Basilicata e zone della Calabria Scuole chiuse in vari Comuni Le raccomandazioni

Più o meno si è trattato di una cinquantina di millimetri di pioggia da mezzanotte alle cinque e mezza circa. Nella zona occidentale del tarantino in particolare, in Valle d’Itria fra Locorotondo e Martina Franca, nel brindisino ad Ostuni ed altre località del Salento. Millimetro più millimetro meno secondo le varie località, questa la consistenza della precipitazione. Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è, in codice arancione, la Puglia come la Basilicata e zone della Calabria. In vari Comuni è stata disposta la chiusura delle scuole per oggi: consultare i rispettivi siti web per verificare le ordinanze. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali. Tarantino, Valle d’Itria e Salento: cinquanta millimetri di pioggia nella notte Bisceglie, quasi cento millimetri in nove ore. Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria. Scuole chiuse in vari Comuni. Le raccomandazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

La Puglia nella morsa del maltempo: allerta arancione in tutta la regione, a Taranto scuole chiuse, alberi e pali caduti nel Salento Vai su X

#Maltempo, allerta arancione: possibili temporali e rischi idrogeologici. I sindaci nicchiano: attivati i centri d'emergenza ma nessuna chiusura scuole - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria - Il secondo messaggio di allerta fa invece riferimento a temporali fra le 16 odierne e la mezzanotte con codice arancione per bi settori Puglia- Come scrive noinotizie.it

Allerta maltempo intenso: la Puglia entra in codice Arancione per rischio idrogeologico - Il bollettino più critico (messaggio di Allerta N° 3) riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali ed entra in vigore dalla mezzanotte (00:00) del 4 dicembre 2025 per le successive ... Riporta brindisireport.it

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: già oggi pomeriggio per una parte - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta. Si legge su noinotizie.it

Maltempo in Puglia, scuole chiuse a Taranto. È allerta meteo arancione: i consigli della Protezione civile - Il maltempo persiste sull’Italia portando con sé forti temporali soprattutto al Sud. fanpage.it scrive

La Puglia nella morsa del maltempo: allerta arancione in tutta la regione, a Taranto scuole chiuse, alberi e pali caduti nel Salento - Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza e di evitare spostamenti non necessari ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Maltempo, Puglia e Basilicata sotto pioggia battente: scuole chiuse e allerta arancione - La giornata di oggi, 4 dicembre, segna il momento più intenso dell’ondata di maltempo che da ieri sta investendo Puglia e Basilicata. giornaledipuglia.com scrive