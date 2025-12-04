Maltempo allerta al centro sud Ponte Immacolata con il sole

Tv2000.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale l’allerta maltempo sull’Italia, in particolare al sud. Ma per il ponte dell’Immacolata arriverà il bel tempo. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

maltempo allerta al centro sud ponte immacolata con il sole

© Tv2000.it - Maltempo, allerta al centro sud. Ponte Immacolata con il sole

