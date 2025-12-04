Grosseto, 4 dicembre 2025 – Porto Ercole si è risvegliato avvolto da un dolore profondo. La scomparsa improvvisa di Matteo Legler, trentenne, direttore sportivo del Porto Ercole calcio e figura amatissima nel mondo dello sport locale, ha lasciato un vuoto impossibile da colmare. Matteo si trovava a Grosseto in un impianto sportivo nella serata di mercoledì 3 dicembre per giocare a calcetto con degli amici quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso e di rianimazione effettuati in un impianto sportivo del capoluogo. L’allarme, le manovre di rianimazione, la corsa in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore durante la partita di calcetto, muore a 30 anni. Tra poco sarebbe diventato padre