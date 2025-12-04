Malore all’asilo durante il riposino Morto un bimbo di tredici mesi

Aveva poco più di 13 mesi il bimbo morto ieri pomeriggio nell’ asilo nido Brucoverde di via Cuneo, nel quartiere San Leonardo a Parma. Secondo una prima ipotesi, il decesso stato causato da un arresto cardiocircolatorio. Erano le 15.30 quando è scattato l’allarme: il piccolo faticava a respirare durante il riposino pomeridiano. Il malessere è subito apparso gravissimo, le maestre sono accorse ed è partita la richiesta di aiuto al 118. Il sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo, e le manovre d’emergenza sono andate avanti per quasi un’ora. Poi il piccolo è stato intubato e trasportato all’ospedale Maggiore dove ha cessato di vivere un quarto d’ora dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

