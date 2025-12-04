Malformazione e infezione polmonare Bambino salvato

Complessa malattia polmonare su un giovane paziente, identificata e trattata grazie ad una collaborazione interdisciplinare all’ ospedale Le Scotte. L’importante risultato è stato conseguito grazie al lavoro di squadra tra Chirurgia Pediatrica, diretta dal professor Francesco Molinaro, Radiologia Interventistica, diretta dal dottor Carmelo Ricci e Chirurgia Toracica, diretta dal professor Piero Paladini, con il contributo del professor Luca Luzzi, insieme al team dell’Anestesia e rianimazione perioperatoria e generale, diretta dal dottor Pasquale D’Onofrio, e ai reparti di Pediatria, diretta dal professor Salvatore Grosso, Malattie dell’apparato respiratorio, diretta dalla professoressa Elena Bargagli con il supporto del servizio di broncoscopia e il contributo del dottor Fabrizio Mezzasalma, e Malattie infettive e tropicali diretta dal professor Mario Tumbarello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malformazione e infezione polmonare. Bambino salvato

