Malaparte e la razza dei giovani piccolo borghesi che non hanno il coraggio di farsi proletari

Si sa, i francesi coccolano gli intellettuali, così come facevano dopo la guerra gli americani con gli scienziati europei. E per uno straniero che è stato felice, hemingwayanamente, nella sua giove. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Malaparte e la razza dei giovani piccolo borghesi che non hanno il coraggio di farsi proletari

Contenuti che potrebbero interessarti

25/11/1930 Gli Zingari del Lavoro di Curzio Malaparte "Qui, nel punto d'incrociò delle frontiere del Belgio, del Lussemburgo e della Francia, una folla di operai disoccupati di cinque razze diverse, italiani, polacchi, ungheresi, cecoslovacchi, spagnoli,... È l'eser Vai su X

Malaparte e la razza dei giovani piccolo borghesi che non hanno il coraggio di farsi proletari - Lo scrittore e giornalista pratese nel suo Giornale di uno straniero a Parigi parla di una città cambiata dopo quattordici anni di lontananza e della nuova generazione di ragazzi che sta sorgendo in E ... Si legge su ilfoglio.it