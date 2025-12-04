Tredicesimo turno di Bundesliga che parte con l’anticipo che vede il Mainz 05 di Hoffmann opposto al Borussia Monchengladbach di Polanski. Gli 05er sono adesso scivolati all’ultimo posto in classifica a causa della vittoria dell’Heidenheim, e hanno vinto una sola gara delle ultime 12 disputate. Quarta gara senza vittorie, con la sfida contro la Fiorentina in Conference che è stata l’ultima gioia di una squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Borussia Monchengladbach (venerdì 05 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Esonerato Henriksen negli 05er che rischiano contro i Fohlen