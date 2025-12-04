Maignan Juve Tare annuncia | Portiere favoloso cercheremo di trovare la strada giusta insieme ma… Cosa ha detto prima di Lazio Milan

Maignan Juve, il dirigente del Milan parla del futuro del portiere nel mirino dei bianconeri: lodi sperticate e la volontà di trovare l’intesa. Le manovre di calciomercato non si fermano nemmeno davanti al fischio d’inizio di una gara da dentro o fuori come quella di Coppa Italia. Nel pre-partita della sfida tra Lazio e Milan, i riflettori si sono accesi sul futuro di Mike Maignan, il portiere francese che è diventato l’oggetto del desiderio della nuova dirigenza della Juventus. La Vecchia Signora, guidata dall’AD Damien Comolli, ha individuato nell’estremo difensore rossonero il profilo ideale per blindare la porta in futuro, forte di una situazione contrattuale (scadenza 2026) che lascia ampi margini di inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan Juve, Tare annuncia: «Portiere favoloso, cercheremo di trovare la strada giusta insieme ma…». Cosa ha detto prima di Lazio Milan

