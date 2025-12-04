Si avvisa il gentile pubblico che a seguito della proclamazione di uno sciopero delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Fials e Uil, lo spettacolo di giovedì 4 dicembre ’ Matthäus-Passion ’ potrebbe non andare in scena. Ci scusiamo per l’eventuale disagio e consigliamo di verificare gli aggiornamenti sul sito del Teatro. Così si legge sulla pagina web del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per avvisare gli spettatori che la prima di Bach (diretta dal maestro Kent Nagano e con Romeo Castellucci alla regia) – a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto – non andrà in scena, mentre restano confermate le recite di sabato (ore 17) e domenica alle 15,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio Musicale, sciopero confermato: "Stipendi ancora fermi ai tagli del 2014"