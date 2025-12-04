Mafia in Emilia-Romagna 15 immobili sottratti | uno anche a Sorbolo

Quarantanove beni immobili sottratti alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna dal 2011 a oggi, di cui 15 solo nel 2025, tra cui anche due immobili a Reggio Emilia e una palazzina a Sorbolo Mezzani confiscati nell’ambito dell’inchiesta Aemilia, con un contributo regionale complessivo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Mafia, in Emilia-Romagna 15 immobili sottratti: uno anche a Sorbolo

Altre letture consigliate

Aemilia 220: la mafia sulle rive del Po con Andrea Rat, magistrato e Paolo Bonacini, giornalista Mercoledì 3 dicembre ore 20:30 al Teatro comunale "F. Tagliavini" Proiezione del documentario e incontro con Andrea Rat, magistrato in servizio a Reggio Emili - facebook.com Vai su Facebook

Amato: "Emilia Romagna fortemente infiltrata dalla mafia" - Per cercare "di dare l'immagine della penetrazione della criminalità organizzata, in particolare la 'ndrangheta, nella Regione Emilia- Scrive rainews.it

Aemilia 220 - La mafia sulle rive del Po, stasera (venerdì 23 maggio) la docufiction sull'espansione della 'ndrangheta in Emilia Romagna - Romagna, una regione considerata fino a pochi anni fa immune da infiltrazioni mafiose: la raccontano per la prima volta in modo sistematico e cinematografico ... Lo riporta ilmessaggero.it

Interdittive, l’Emilia-Romagna è terza. A Bologna diversi casi di ’ndrangheta - Solo nel 2024 le Prefetture di tutta la regione ne hanno emesse 109, 45 nel primo semestre e 64 nel secondo. Scrive ilrestodelcarlino.it

“Aemilia 220 - La Mafia sulle rive del Po”: il docufilm che racconta la 'ndrangheta in Emilia Romagna - “Aemilia 220” è una docufiction che racconta per la prima volta in modo sistematico e cinematografico l’espansione della 'ndrangheta in Emilia- Da ilmessaggero.it

’Aemilia 220. La mafia sulle rive del Po’. Il film stasera in onda su Raidue - La mafia sulle rive del Po’ la fiction sull’espansione della ‘ndrangheta in Emilia- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Appalti, +34% interdittive per mafia nel 2023/ Campania prima, nel Centro-Nord in testa Emilia-Romagna - Appalti, tornano a salire gli stop per mafia: +34% interdittive nel 2023. Si legge su ilsussidiario.net