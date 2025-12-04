Mafia è morto Gerlando Alberti junior | era all' ergastolo per l’omicidio di Graziella Campagna

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerlando Alberti jr è morto a Palermo all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 a Villafranca Tirrena con cinque colpi di lupara, il boss pagò un crimine nato da un’agendina dimenticata in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È morto il boss Gerlando Alberti Junior. 40 anni fa l’omicidio di Graziella Campagna - Insieme a Giovanni Sutera era stato condannato all'ergastolo The post È morto il boss Gerlando Alberti Junior. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mafia 232 Morto Gerlando