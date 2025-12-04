Maduro | Telefonata cordiale con Trump

7.40 Il presidente venezuelano Maduro ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il suo omologo Usa Trump, nel mezzo della crisi tra i due. "La conversazione è stata rispettosa e persino cordiale", ha detto alla tv. "Se significa che stiamo compiendo passi verso un dialogo rispettoso da Stato a Stato,da Paese a Paese, allora benvenuti al dialogo e alla diplomazia, perché cercheremo sempre la pace. Nei miei sei anni da ministro degli Esteri ho imparato la prudenza diplomatica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

