Maduro conferma di aver avuto una telefonata cordiale con Trump

Nicolás Maduro ha confermato di aver parlato al telefono con Donald Trump lo scorso 21 novembre. Intervistato da Venezolana de Televisión, il presidente venezuelano ha definito la telefonata «cordiale» e ha detto di accogliere la possibilità che rappresenti un passo verso un «dialogo rispettoso». Ha ribadito che il Venezuela cercherà sempre la pace e ha aggiunto che non entrerà nei dettagli della conversazione per «prudenza» e «rispetto». I dettagli della telefonata tra i due leader, avvenuta in un momento di fortissima pressione politica e militare da parte degli Stati Uniti, sono stati parzialmente rivelati dal Miami Herald nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maduro conferma di aver avuto una telefonata «cordiale» con Trump

Contenuti che potrebbero interessarti

Trump conferma la telefonata con Maduro. Per i media statunitensi ha fatto pressioni sul presidente del Venezuela per "abbandonare al più presto il Paese" Vai su X

TRUMP AMMETTE LA TELEFONATA CON MADURO MENTRE GLI STATI UNITI CHIUDONO LO SPAZIO AEREO DEL VENEZUELA Il presidente americano conferma il contatto diretto con il leader venezuelano, ma non rivela né i contenuti né la data della co - facebook.com Vai su Facebook

Maduro: con Trump ho avuto una telefonata rispettosa e cordiale - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Donald Trump, nel mezzo della crisi in corso t ... msn.com scrive

Il presidente venezuelano Maduro: colloquio cordiale con Trump, avanti con la diplomazia - (askanews) – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha confermato di aver avuto un colloquio telefonico con l’omologo statunitense Donald Trump, aprendo la possibilità di un dialogo fra ... Da askanews.it

Trump, ultimatum a Maduro: “Lascia il Venezuela se vuoi salvarti” - Gli Stati Uniti hanno confermato di aver avuto un contatto diretto con Nicolás Maduro, ma il dialogo sembra essersi arenato. Da thesocialpost.it

Venezuela, la telefonata tra Trump e Maduro finisce male: le richieste Usa e le proposte del presidente chavista - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Si legge su lasicilia.it

Cosa è stato reso noto della conversazione telefonica tra Nicolás Maduro e Donald Trump - Alla fine di novembre 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Come scrive msn.com

Maduro: telefonata "rispettosa e cordiale" con Trump nel pieno della crisi - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha confermato l’esistenza di un colloquio telefonico con il leader statunitense Donald Trump, un contatto avvenuto mentre resta alta la tensione tra Caracas e ... Da msn.com