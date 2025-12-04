Ivana Balistreri e la figlia Liliana vittime di un maxi incidente in California. L’autostrada 87 di San José, in California, è rimasta illuminata dai lampeggianti per ore. Un maxi impatto, quattro veicoli coinvolti, e poi il fuoco. Un incendio che non ha lasciato possibilità né tempo. Così sono morte Ivana Balistreri, 29 anni, e sua figlia Liliana, che tra pochi giorni avrebbe compiuto due anni. ‘Mi hanno distrutto la famiglia’. A raccontare la tragedia, con una voce che sembra più un rantolo di incredulità che un discorso, è il padre, Aurelio, originario di Aspra. “Mi hanno distrutto la famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Madre e figlia muoiono carbonizzate in Tesla: Aspra piange Ivana e la piccola Liliana