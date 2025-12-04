Made in Italy così Alex Webb lo racconta nel calendario Lavazza 2026

Roma, 4 dic. (AdnkronosLabitalia) - Per spiegare l'italianità, elemento immateriale eppure così riconoscibile in tutto il mondo, con il calendario 2026 Lavazza prosegue il racconto iniziato a livello globale con la campagna 'Pleasure makes us human'. E per farlo, ha affidato la direzione creativa del progetto all'agenzia Armando Testa, con cui prosegue un sodalizio consolidato nel tempo dal successo di campagne globali, e allo sguardo di Alex Weebb, fotografo della prestigiosa agenzia fotografica Magnum Photos, tra i più originali street photographer contemporanei, celebre per il talento compositivo e la sensibilità cromatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Made in Italy, così Alex Webb lo racconta nel calendario Lavazza 2026

