Macron vola a Pechino Il messaggio a Xi | La Cina ha capacità decisiva sul cessate il fuoco in Ucraina

Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto una cerimonia di benvenuto in onore del suo omologo francese Emmanuel Macron, da mercoledì impegnato nella sua quarta visita di Stato in Cina, nell'ala nord della Grande sala del popolo su Piazza Tienanmen. In base alle immagini trasmesse dai media, i due leader hanno salutato e presentato le rispettive delegazioni e hanno passato in rassegna il picchetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Macron vola a Pechino. Il messaggio a Xi: "La Cina ha capacità decisiva sul cessate il fuoco in Ucraina"

Contenuti che potrebbero interessarti

Macron vola in Cina, Wang Yi a Mosca. Di Giulia Pompili Vai su Facebook

Macron vola in Cina, Wang Yi a Mosca. Di @giuliapompili Vai su X

Macron vola a Pechino e porta un messaggio di pace a Xi: "La Cina ha capacità decisiva sul cessate il fuoco in Ucraina" - Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto una cerimonia di benvenuto in onore del suo omologo francese Emmanuel Macron ... affaritaliani.it scrive

Macron vola a Pechino. Il messaggio a Xi: 'La Cina ha capacità sul cessate il fuoco in Ucraina' - Il capo dell'Eliseo ha detto che Francia e Cina devono superare le loro 'differenze', rilevando che 'a volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune'. Da ansa.it

Macron vola in Cina, Wang Yi a Mosca - La missione del presidente francese a Pechino, senza l'Ue al suo fianco, arriva tra equilibri delicati, tentativi di riavvicinamento economico e una leadership cinese che vuole mostrarsi sempre più vi ... Riporta ilfoglio.it