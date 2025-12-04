Macron in Cina e Putin in India

Il presidente francese Emmanuel Macron in visita in Cina per discutere di Ucraina e commercio. La visita avviene pochi giorni dopo che Macron ha ospitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi, dove i leader europei hanno discusso le condizioni per un potenziale cessate il fuoco. Il presidente russo Vladimir Putin è invece in visita in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Macron in Cina e Putin in India

#Ucraina Ancora stallo nelle trattative, ma Trump è soddisfatto della missione al Cremlino dei suoi inviati che oggi a Miami incontreranno il capo negoziatore di Kiev. Macron prova a fare pressioni sulla Cina, ospite di Xi Jinping. @francibaron #GR1 Vai su X

Su #LaRagione di oggi, #3dicembre: #Putin invita #Trump a scegliere tra l'Ue e la Russia; #Zaia sull'autonomia; #Calenda propone la costituente dei liberali; Macron tesse la tela con la #Cina #laprima - facebook.com Vai su Facebook

Macron a Xi: "La Cina ha capacità decisiva sul cessate fuoco in Ucraina" - Lo ha ribadito il presidente francese durante la sua quarta visita, da quando è a capo dell'Eliseo, in Cina. Secondo tg24.sky.it

Macron vola a Pechino. Il messaggio a Xi: 'La Cina ha capacità sul cessate il fuoco in Ucraina' - Il capo dell'Eliseo ha detto che Francia e Cina devono superare le loro 'differenze', rilevando che 'a volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune'. Come scrive ansa.it

Putin oggi in India: "Volevamo relazioni ma Kiev ha scelto la guerra". Oggi incontro Usa-Ucraina - Russia, Putin: "Prematuro parlare di intesa con Usa" E' "prematuro" fare ipotesi su un allineamento della Russia con le idee degli Stati Uniti sull'Ucraina, poiche' potrebbe "compromettere gli accordi ... msn.com scrive

Macron vola in Cina, Wang Yi a Mosca - La missione del presidente francese a Pechino, senza l'Ue al suo fianco, arriva tra equilibri delicati, tentativi di riavvicinamento economico e una leadership cinese che vuole mostrarsi sempre più vi ... Da ilfoglio.it

BRICS, disarticolare il nuovo asse anti-Occidente puntando sulle differenze Cina-India. La strategia di Trump e di Meloni (diversa dagli altri leader europei) - La foto di Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, il russo Vladimir Putin e l’indiano Narendra ... Si legge su affaritaliani.it

Cina alla riscossa su Trump, fa pace con l’India, mezzo Oriente alla corte di Xi ma il vero trionfatore è Putin - Dopo l’assalto da parte di Trump con l’atomica dei dazi, i cinesi rispondono aprendo nuovi scenari con l’India, millenario nemico. Riporta blitzquotidiano.it