Macron in Cina e Putin in India

Periodicodaily.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente francese Emmanuel Macron in visita in Cina per discutere di Ucraina e commercio. La visita avviene pochi giorni dopo che Macron ha ospitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi, dove i leader europei hanno discusso le condizioni per un potenziale cessate il fuoco. Il presidente russo Vladimir Putin è invece in visita in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

macron in cina e putin in india

© Periodicodaily.com - Macron in Cina e Putin in India

Scopri altri approfondimenti

macron cina putin indiaMacron a Xi: "La Cina ha capacità decisiva sul cessate fuoco in Ucraina" - Lo ha ribadito il presidente francese durante la sua quarta visita, da quando è a capo dell'Eliseo, in Cina. Secondo tg24.sky.it

macron cina putin indiaMacron vola a Pechino. Il messaggio a Xi: 'La Cina ha capacità sul cessate il fuoco in Ucraina' - Il capo dell'Eliseo ha detto che Francia e Cina devono superare le loro 'differenze', rilevando che 'a volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune'. Come scrive ansa.it

macron cina putin indiaPutin oggi in India: "Volevamo relazioni ma Kiev ha scelto la guerra". Oggi incontro Usa-Ucraina - Russia, Putin: "Prematuro parlare di intesa con Usa" E' "prematuro" fare ipotesi su un allineamento della Russia con le idee degli Stati Uniti sull'Ucraina, poiche' potrebbe "compromettere gli accordi ... msn.com scrive

macron cina putin indiaMacron vola in Cina, Wang Yi a Mosca - La missione del presidente francese a Pechino, senza l'Ue al suo fianco, arriva tra equilibri delicati, tentativi di riavvicinamento economico e una leadership cinese che vuole mostrarsi sempre più vi ... Da ilfoglio.it

BRICS, disarticolare il nuovo asse anti-Occidente puntando sulle differenze Cina-India. La strategia di Trump e di Meloni (diversa dagli altri leader europei) - La foto di Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, il russo Vladimir Putin e l’indiano Narendra ... Si legge su affaritaliani.it

Cina alla riscossa su Trump, fa pace con l’India, mezzo Oriente alla corte di Xi ma il vero trionfatore è Putin - Dopo l’assalto da parte di Trump con l’atomica dei dazi, i cinesi rispondono aprendo nuovi scenari con l’India, millenario nemico. Riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Macron Cina Putin India