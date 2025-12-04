Macron gioca a fare l’anti-Trump in Cina
Non c’è niente da fare. È più forte di lui. Emmanuel Macron non riesce proprio a fare a meno di mettersi contro gli Stati Uniti. Il presidente francese si è infatti recato in Cina, dove ha incontrato Xi Jinping. E, in cima all’agenda degli argomenti discussi, è emerso il dossier ucraino. L’incontro con Xi Jinping e il dossier ucraino. Durante il faccia a faccia con il leader cinese, l’inquilino dell’ Eliseo ha infatti dichiarato che la Repubblica popolare ha la “ capacità decisiva ” di influenzare il cessate il fuoco in Ucraina. In altre parole, Macron ha cercato di spingere Xi a intervenire per convincere Vladimir Putin a raffrenare il suo sforzo bellico contro Kiev: una strategia che, in sostanza, ricalca quella portata avanti per anni dall’amministrazione Biden. 🔗 Leggi su Panorama.it
