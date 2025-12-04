Macron a Xi | hai capacità su stop guerra

10.30 La Cina ha la "capacità decisiva" per poter influenzare il cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha detto a Pechino il presidente francese nell'incontro con il suo omologo Xi Jinping. Macron ha rinnovato l'appello a Xi affinchè sostenga la posizione dell'Europa su Kiev Il leader dell'Eliseo ha anche detto che Francia e Cina devono superare le loro "differenze",rilevando che "a volte ci sono divergenze. Ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune.Siamo di fronte a rischi di disintegrazione dell'ordine internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

