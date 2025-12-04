Macfrut Casali FdI | Gestione politica confusa L' integralismo ideologico ci preoccupa

“La situazione è molto preoccupante. La gestione politica della Fiera, da cui dipende anche l’organizzazione di Macfrut, un evento di rilevanza internazionale per il nostro territorio, ci lascia sconcertati”. Così Marco Casali, capogruppo di Fratelli d'Italia a Cesena.“Le recenti dimissioni del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

