maceratese serve un 9 con centimetri

Mercato, salvezza e l’importante finale di andata: sono alcuni temi toccati da Stefano Serangeli (foto), dg della Maceratese. L’obiettivo è la salvezza, magari senza soffrire troppo e il mercato può essere d’aiuto. "Siamo consapevoli di avere qualche lacuna, stiamo lavorando sottotraccia – dice Serangeli – per portare avanti delle trattative che speriamo di chiudere prima di Natale". Ma cosa manca alla Maceratese? "Un 9, un giocatore dalle differenti caratteristiche di Osorio ". Però la squadra ha subito 22 gol e soffre nel gioco aereo. "Ci mancano un 9 e qualche centimetro. A noi servono centimetri per ripetere quanto fatto l’anno scorso quando la presenza di Cognigni si è fatta sentire anche nel gioco aereo in fase difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

