Macerata Campania picchia e insulta la moglie davanti alle figlie | arrestato 47enne
Insulti e botte alla moglie davanti alle figlie piccole. Nel corso della notte, a Macerata Campania, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 47enne del posto, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento dei militari è scattato a seguito della denuncia presentata dalla donna, sua coetanea e convivente, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
