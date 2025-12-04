Macché dealcolati Qui in Alto Adige meglio investire sul succo d’uva Parla Andreas Kofler presidente di Cortaccia
La cantina cooperativa ha lanciato Flein, una linea di succhi per i consumatori in cerca di bevande analcoliche territoriali. E scommette sulle 86 unità geografiche riconosciute per i vini della Doc. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
