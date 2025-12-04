Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975, fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo: è morta a 72 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mabel Bocchi, perché non dobbiamo dimenticare questa icona dello sport italiano: «Ho sempre combattuto l’assurda convinzione che gli uomini fossero superiori alle donne e le storture che questo comporta»