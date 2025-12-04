Mabel Bocchi perché non dobbiamo dimenticare questa icona dello sport italiano | Ho sempre combattuto l’assurda convinzione che gli uomini fossero superiori alle donne e le storture che questo comporta
Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975, fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo: è morta a 72 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
Addio a Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile italiano: aveva 72 anni Vai su X
A 72 anni è venuta a mancare Mabel Bocchi, leggenda del basket italiano: https://fanpa.ge/jvpRe - facebook.com Vai su Facebook