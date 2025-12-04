Mabèl Bocchi è stata ben di più della signora del basket italiano negli anni Settanta
Mabèl Bocchi, occhio all’accento perché lei ci teneva tantissimo, è stata la signora del basket negli anni Settanta, la nostra miglior giocatrice prima che arrivassero sul parquet Catarina Pollina e Cecilia Zandalasini. Il suo albo d’oro parla di 8 scudetti in 9 anni e una Coppa dei Campioni con il Geas di Sesto San Giovanni, oltre ad un terzo posto agli Europei con la Nazionale azzurra a Cagliari nel 1974. Quella coppa con il Geas è stata la prima conquistata da una squadra femminile italiana. Una tappa storica in anni in cui lo sport femminile era dominato dalle ragazze dell’est. Se ne è andata a 72 anni in Calabria dove era andata a nascondersi accanto alla sorella Ambra per riscaldare le sue ossa e perché “Milano era diventata troppo cara per una pensionata senza pensione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Mabel Bocchi si è spenta oggi a 72 anni: è stata la più importante e famosa giocatrice di pallacanestro italiana. Tutto il mondo del basket e dello sport, nazionale e internazionale, la piangono. In particolare Sesto San Giovanni visto che il fortissimo “centro - facebook.com Vai su Facebook
Mabèl Bocchi è stata ben di più della signora del basket italiano negli anni Settanta. La cestista azzurra è morta a 72 anni. Di @uzapelloni Vai su X