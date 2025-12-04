Mabel Bocchi è morta | leggenda del basket italiano condusse anche la Domenica Sportiva

A 72 anni è venuta a mancare Mabel Bocchi, leggenda del basket italiano. Vinse otto scudetti. Popolarissima anche per via della partecipazione a un film con Pozzetto e Celentano e alla Domenica Sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

È morta Mabel Bocchi, stella del basket azzurro. Aveva 72 anni - Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975 fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo ... Scrive msn.com

Mabel Bocchi è morta: leggenda del basket italiano, condusse anche la Domenica Sportiva - Popolarissima anche per via della partecipazione a un film con Pozzetto e Celentano e alla Domenica ... Segnala fanpage.it

Addio a Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile. Aveva 72 anni - È morta questa mattina nella sua casa di San Nicola Arcella, in Calabria. Lo riporta repubblica.it

Mabel Bocchi, morta a 72 anni l'icona del basket femminile italiano - Mabel Bocchi, icona della pallacanestro femminile italiana, è morta oggi, all'età di 72 anni. Scrive corriere.it