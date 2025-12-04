Mabel Bocchi è morta a 72 anni nel 2022 disse | Venivano a vederci il culo non la partita di basket

E’ morta l’ex cestista Mabel Bocchi, che nel 1975 fu eletta miglior giocatrice del Mondiale. Con l’ Italia disputò inoltre tre edizioni dell’Europeo, ottenendo il terzo posto nell’edizione italiana del 1974. Una bandiera del Geas con cui ha vinto otto scudetti e una Coppa dei Campioni. Aveva 72 anni. È considerata la più forte giocatrice italiana di pallacanestro di tutti i tempi. In Nazionale ha collezionato 113 presenze e 984 punti. Mabel Bocchi al CorSera: «Venivano a vederci il culo non il basket». Sul Corriere della Sera una lunga intervista all’ex cestista Mabel Bocchi, fatta il 12 marzo 2022. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

