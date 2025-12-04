Mabel Bocchi addio alla stella del basket azzurro femminile

Il basket femminile è in lutto per la scomparsa, a 72 anni, di Mabel Bocchi, ritenuta la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Si è spenta a causa di una malattia nella sua casa in Calabria, dove risiedeva da anni. Ha legato il suo nome alla Geas di Sesto San Giovanni, con la quale vinse praticamente tutto, tra cui la Coppa dei Campioni nel 1978, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva. CHI ERA MABEL BOCCHI Nata a Parma nel 1953 da madre Argentina, iniziò a giocare a basket ad Avellino, per poi trasferirsi a 15 anni a Sesto San Giovanni dove divenne presto una stella. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mabel Bocchi, addio alla stella del basket azzurro femminile

Approfondisci con queste news

Il mondo della pallacanestro femminile piange la scomparsa all’età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Si laureò campione d’Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni, - facebook.com Vai su Facebook

Mabel Bocchi non c'è più. Morta a 72 anni la leggenda del basket femminile italiano Vai su X

Basket in lutto, addio a Mabel Bocchi: la cestista azzurra aveva 72 anni - E' morta all'età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Riporta tuttosport.com

È morta Mabel Bocchi, stella del basket azzurro. Aveva 72 anni - Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975 fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo ... Si legge su msn.com

La pallacanestro piange Mabel Bocchi: addio alla Divina, la più grande cestista italiana di sempre - Con la Geas di Sesto San Giovanni vinse 8 scudetti e una Coppa Campioni negli anni 70 e fu protagonista con la nazionale azzurra ... Come scrive laprovinciadivarese.it

Addio a Mabel Bocchi, stella del basket italiano - Nel 1978 fu campionessa d'Europa di club, la prima coppa internazionale di una squadra femminile italiana. msn.com scrive

Addio Mabel Bocchi, icona del basket e volto Rai: le cause della morte e la malattia - La leggenda del basket italiano e conduttrice negli anni ’80 de la Domenica Sportiva è scomparsa oggi all’età di 72 anni: la notizia delle ultime ore. libero.it scrive

Addio a Mabel Bocchi, il basket italiano piange una leggenda - Mabel Bocchi, figura storica del basket femminile italiano, è scomparsa lasciando un vuoto profondo nel mondo dello sport nazionale. Si legge su it.blastingnews.com