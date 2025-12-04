Lutto per la collega Chiara Brusini Il cordoglio de ilfattoquotidianoit e del Fatto Quotidiano

Il direttore Peter Gomez, il vicedirettore Simone Ceriotti, tutti i colleghi della redazione e di tutte le strutture de ilfattoquotidiano.it si stringono in un abbraccio carico di affetto attorno alla collega Chiara Brusini e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita della mamma Ester Mattioni, per tutti Cristina. Aveva 76 anni. A Chiara, a suo padre Paolo e al fratello Michele va il nostro cordoglio al quale si uniscono, oltre che la società editoriale Seif, anche la direzione e la redazione del Fatto Quotidiano. L'articolo Lutto per la collega Chiara Brusini. Il cordoglio de ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lutto per la collega Chiara Brusini. Il cordoglio de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano

Scopri altri approfondimenti

- Un altro morto sul lavoro, lutto a Villamarzana - Mezzo pesante travolge il cantiere in A31, Nazario resta ucciso, gravissimo anche il collega. #villamarzana #autostradaA13 #mortesullavoro - facebook.com Vai su Facebook

Lutto a Careggi. L’intera Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e in particolare il Dipartimento Materno Infantile si uniscono, con grande senso di sconforto, al dolore della moglie Angela e del figlio Filippo per la scomparsa dello stimatissimo collega Ducc Vai su X

Sci in lutto per Chiara Arduino, aveva solo 25 anni - Chiara aveva iniziato a sciare da piccolissima, mostrando un talento precoce come atleta nelle squadre di Garessio, Sangiacomo e Mondolé Ski Team. Come scrive iodonna.it

Lutto nel mondo dello sci per la scomparsa di Chiara Arduino - E' morta improvvisamente a Valtournenche, in Valle d'Aosta, dove lavorava, Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio. Lo riporta rainews.it