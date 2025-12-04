Lutto per la collega Chiara Brusini Il cordoglio de ilfattoquotidianoit e del Fatto Quotidiano

Il direttore Peter Gomez, il vicedirettore Simone Ceriotti, tutti i colleghi della redazione e di tutte le strutture de ilfattoquotidiano.it si stringono in un abbraccio carico di affetto attorno alla collega Chiara Brusini e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita della mamma Ester Mattioni, per tutti Cristina. Aveva 76 anni. A Chiara, a suo padre Paolo e al fratello Michele va il nostro cordoglio al quale si uniscono, oltre che la società editoriale Seif, anche la direzione e la redazione del Fatto Quotidiano. L'articolo Lutto per la collega Chiara Brusini. Il cordoglio de ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

