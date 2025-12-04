Lutto in Brianza muore il maresciallo Mario Carbone
Un pezzo di storia di Bernareggio che se ne va. Se n’è andato ieri, 3 dicembre, il maresciallo Mario Carbone, per tutti “Lupo7”, figura che per anni è stata emblema di sicurezza e rigore per tutto il comune.Il ricordoA ricordarlo per primo sui social, il Progetto Bernareggio Città del fare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
