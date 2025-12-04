Lusciano abbraccia il verde | successo per l’evento Un Albero per il Futuro | FOTO
Una giornata che ha unito ambiente, emozione e partecipazione. Lusciano ha celebrato con entusiasmo l’iniziativa “Un Albero per il Futuro”, promossa da Natù ESG e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero dell’Agricoltura, da ANCI, ENEA e numerosi enti locali.A rappresentare le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
