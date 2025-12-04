Lupi e predazione di cani in Alta Val Taro | A Dentro la notizia un servizio con toni allarmistici e fuorvianti

La trasmissione Dentro la notizia di Canale 5 ha dedicato un servizio alla presenza dei lupi in Alta Val Taro tra Tornolo e Bedonia. L'associazione ‘Io non ho paura del lupo’ prende posizione rispetto alle tematiche trattate all'interno dell'approfondimento. "Ieri è andato in onda su Dentro la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Lupi e predazione di cani in Alta Val Taro: "A Dentro la notizia un servizio con toni allarmistici e fuorvianti"

Argomenti simili trattati di recente

a predazione di bovini e ovini da parte dei lupi colpisce "appena" lo 0,036% degli animali, ovvero meno di 4 capi ogni 10.000 - facebook.com Vai su Facebook

Lupi e predazione di cani in Alta Val Taro: "A Dentro la notizia un servizio con toni allarmistici e fuorvianti" - L'associazione 'Io non ho paura del lupo': "La nostra associazione ha documentato sin dall’inizio gli episodi anomali, trasmesso agli enti competenti una relazione tecnica dettagliata e sollecitato in ... Riporta parmatoday.it

Lupo, predazioni sui cani in Alta Valle del Taro: "Interventi urgenti e una comunicazione istituzionale chiara" - Io non ho paura del lupo APS, Wwf Parma, Legambiente Parma e Lipu: "Chiediamo alla Regione di applicare i protocolli nazionali per la gestione dei lupi che manifestano comportamenti problematici, incl ... Lo riporta parmatoday.it

Savona, l’allarme della Federcaccia sui lupi: “Troppe predazioni di cani e bestiame, la situazione è fuori controllo” - Savona – Numerosi, “confidenti”, sempre più vicini alle case, ora affamati a tal punto da correre dietro ai cani impegnati in una battuta di caccia al cinghiale. Secondo ilsecoloxix.it

Lupi sempre più vicini alle case: sono già 15 i cani sbranati in Fvg - Ianco, sbranato l'altra notte da una coppia di predatori in un cortile di Talmasson, è l'ultimo caso ... ilgazzettino.it scrive

“Lupi in Italia, sono aumentati anche quelli confidenti”. Lo zoologo: i numeri sono aggiornati al 2021 - Da oggi la Svezia – scrive il Guardian – ha aperto la caccia con l’obiettivo di ... Segnala quotidiano.net

Emergenza lupi: le razze di cani predisposte per difendere - Ecco alcune razze di cani che sono adatte alla protezione di proprietà, persone e animali. chiamamicitta.it scrive