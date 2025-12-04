L' Uovo dell' Angelo la recensione dell' ancora incredibile creazione di Mamoru Oshii

A quarant'anni di distanza, L'Uovo dell'Angelo rimane un capolavoro dell'animazione mondiale, ma è decisamente non per tutti. C'è qualcosa di atavico nei simboli che mette in scena, ma c'è anche una preziosa e sempre più rara libertà creativa totale. La nostra recensione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

