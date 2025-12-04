L’uomo e la donna narciso ovvero… leggere bene le avvertenze!

Belli, eleganti, curati nell’aspetto, sicuri e fieri, l’uomo e la donna narciso nascondono le loro doti di incantatori e ammaliatori per essere pronti a colpire la vittima predestinata che di solito è ignara della sua precaria condizione. L'articolo L’uomo e la donna narciso, ovvero. leggere bene le avvertenze! proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - L’uomo e la donna narciso, ovvero… leggere bene le avvertenze!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Squadramobile Monza e della Brianza ha arrestato un uomo e una donna responsabili di truffe e furti in abitazione commessi ai danni di anziani con la tecnica del “finto avvocato” o falso appartenente alle Forze dell'ordine. poliziadistato.it/articolo/15693… #e Vai su X

Un altro femminicidio tra le mura domestiche. Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita in casa in provincia di Ancona. I sospetti ricadono sul marito da cui si stava separando. L'uomo era stato già condannato per maltrattamenti. - facebook.com Vai su Facebook

“Narciso è affogato”, Azzurro Donna presenta il libro di Claudia Masini - Sabato (24 agosto) alle 19 al ristorante dello stabilimento balneare Principe Azzurro di Viareggio si terrà un salotto estivo, ideato ed organizzato dalla segretaria comunale di Azzurro Donna per ... Segnala luccaindiretta.it

L'uomo riflesso in una donna: è Narciso, l'ultima scultura di Jago - Una scultura in marmo che raffigura il mito di Narciso, il bellissimo cacciatore figlio del dio Cefiso e della ninfa Liriope: è la nuova opera di Jago, esposta nella Chiesa di Sant’Aspreno ai ... rainews.it scrive