L’uomo e la donna narciso ovvero… leggere bene le avvertenze!

Mondouomo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belli, eleganti, curati nell’aspetto, sicuri e fieri, l’uomo e la donna narciso nascondono le loro doti di incantatori e ammaliatori per essere pronti a colpire la vittima predestinata che di solito è ignara della sua precaria condizione. L'articolo L’uomo e la donna narciso, ovvero. leggere bene le avvertenze! proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

