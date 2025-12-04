L’uomo che si fingeva la madre | Non riuscivo a separarmi da lei
Dopo giorni di silenzio, parla l’uomo che si fingeva la madre morta anni prima. L’ex infermiere, tramite il suo legale, ha fatto sapere al Corriere della Sera di non avere alcuna responsabilità sulla morte della mamma, deceduta alcuni anni prima e il cui cadavere è stato trovato mummificato in casa. L’uomo afferma di non essere stato spinto dal desiderio di “trarre benefici patrimoniali” ma dalla volontà di “stare vicino alla mamma”. “L’amavo e non riuscivo a separarmi da lei” avrebbe dichiarato l’uomo. La vicenda è emersa quando l’uomo si è presentato all’anagrafe del comune di Borgo Virgilio presentando una foto per rinnovare la carta d’identità scaduta della madre, Graziella Dall’Oglio: il confronto tra l’immagine raffigurante la donna e quella dell’uomo truccato hanno fatto sorgere dei dubbi all’impiegata dell’anagrafe che ha così avvertito i suoi superiori, i quali, a loro volta, hanno avvisato le autorità. 🔗 Leggi su Tpi.it
Argomenti simili trattati di recente
Il video dell'uomo che si fingeva sua madre morta per incassare la pensione - facebook.com Vai su Facebook
L'uomo che si è travestito da sua madre: «Non l'ho fatto per la pensione, ma per tenerla accanto a me. Mi vergogno, resituirò tutto» Vai su X
L'uomo che si fingeva la madre: «Pensione? Non l'ho fatto per quello, l’amavo e non riuscivo a separarmi da lei». La donna era morta da anni in casa - Il cinquantaseienne di Borgo Virgilio (Mantova), ribattezzato "signor Doubtfire", ha rotto il silenzio e affidato all'avvocato Francesco Ferrari la sua versione dei ... Lo riporta msn.com
L'uomo che si fingeva la madre (morta da anni e mummificata in casa): «Non l'ho fatto per la pensione, ma per tenerla accanto a me» - L’ex infermiere di Borgo Virgilio (Mantova): «L’amavo e non riuscivo a separarmi da lei». Da msn.com