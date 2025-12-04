L' uomo che si è travestito per sembrare la madre morta | Non l' ho fatto per la pensione ma per averla vicina

Vanityfair.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia dell'uomo di Borgo Virgilio ha fatto il giro del mondo. Spiega il suo avvocato: «Il mio assistito vuole sottolineare come lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle proprie condotte bensì quello di stare vicino alla mamma dalla quale non è mai riuscito a separarsi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l uomo che si 232 travestito per sembrare la madre morta non l ho fatto per la pensione ma per averla vicina

© Vanityfair.it - L'uomo che si è travestito per sembrare la madre morta: «Non l'ho fatto per la pensione, ma per averla vicina»

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Uomo 232 Travestito Sembrare