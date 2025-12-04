L' uomo che si è travestito per sembrare la madre morta | Non l' ho fatto per la pensione ma per averla vicina
La storia dell'uomo di Borgo Virgilio ha fatto il giro del mondo. Spiega il suo avvocato: «Il mio assistito vuole sottolineare come lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle proprie condotte bensì quello di stare vicino alla mamma dalla quale non è mai riuscito a separarsi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
