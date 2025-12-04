L' uomo che si è travestito da sua madre | Non l' ho fatto per la pensione ma per tenerla accanto a me Mi vergogno resituirò tutto

Xml2.corriere.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nota del legale dell’ex infermiere di Borgo Virgilio (Mantova): «L’amava e non riusciva a separarsi da lei». Dice di non avere complici. La donna era morta da tre anni ed era mummificata in cantina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L'uomo che si è travestito da sua madre: «Non l'ho fatto per la pensione, ma per tenerla accanto a me. Mi vergogno, resituirò tutto»

