La nota del legale dell’ex infermiere di Borgo Virgilio (Mantova): «L’amava e non riusciva a separarsi da lei». Dice di non avere complici. La donna era morta da tre anni ed era mummificata in cantina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'uomo che si è travestito da sua madre: «Non l'ho fatto per la pensione, ma per tenerla accanto a me. Mi vergogno, resituirò tutto»