L’Università di Firenze ricorda i suoi laureati vip

Usciti col “tocco accademico“ dall’ Università di Firenze, nella vita sono diventati chi Presidente della Repubblica, chi immensa astronoma, drammaturgo di successo, banchiere, celebre abate, attrice, ingegnere della Ferrari e via dicendo. Molti di loro fanno parte di “AlumnUnifi”, una comunità che riunisce in un’unica rete coloro che, pur seguendo percorsi formativi e mete professionali diverse, hanno condiviso gli anni della formazione e della crescita intellettuale nelle aule dell’Ateneo fiorentino. Una parte di questi ex studenti racconteranno i loro anni trascorsi all’Università di Firenze, oggi al Teatro Goldoni alle 19, in via Santa Maria 15, dove andrà in scena “Generazione Unifi”, l’evento annuale della Comunità AlumnUnifi, condotto dal cantautore Lorenzo Baglioni, che quest’anno festeggia i laureati nel 1975. 🔗 Leggi su Lanazione.it

