Luna Piena Fredda del 5 dicembre 2025 | l’ultima e più spettacolare Superluna dell’anno

La notte del 4 dicembre 2025 regalerà un evento astronomico unico: la Luna Piena Fredda, che quest’anno coinciderà anche con l’ultima Superluna del 2025 e con la Superluna più alta nel cielo dell’emisfero nord fino al 2042. Anche se a occhio nudo la differenza di dimensioni non sarà immediatamente evidente, chi scatterà foto o confronterà il disco lunare con una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Luna Piena Fredda del 5 dicembre 2025: l’ultima e più spettacolare Superluna dell’anno

