Le notti di plenilunio sono momenti magici per ogni essere vivente. Ogni emozione risplende della sua più viva intensità, che sia bella o brutta, ambiziosa o nostalgica. Al di là dei sentimenti che questa luna piena dicembre 2025 può suscitare e portare alla luce – talvolta così insistenti e nitidi come non mai – ci sono gesti che possiamo svolgere per vivere queste ore al pieno delle nostre possibilità. E sfruttando l’ energia speciale che portano con sé. In particolare, sono ore di passaggio e trasformazione anche per la propria beauty routine. È consigliato andare dal parrucchiere? Si tratta di un buon momento per tagliarsi i capelli o farsi un bagno caldo? Luna piena dicembre 2025, significato: il segno dei Gemelli spinge a dire la verità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Luna piena dicembre 2025: è il momento di dire la verità e di colorare i capelli