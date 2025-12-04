L' Umbria con gli occhi del maestro | a Montefalco la mostra di Steve McCurry
Una straordinaria avventura visiva arriva a Montefalco per sorprendere ancora. Dopo oltre 10 anni dalla prima esposizione “Sensational Umbria”, il celebre fotografo americano Steve McCurry torna con il suo racconto dedicato a questa terra straordinaria. È stata inaugurata al Complesso museale San. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
? L'Umbria si colora di bianco con la neve… ecco Castelluccio ! ? Chiudete gli occhi un momento ed immaginate di essere a castelluccio di Norcia.... adesso aprite gli occhi ed ecco lo spettacolo che vi trovereste di fronte Sulla piana di Castelluccio di Norc - facebook.com Vai su Facebook
Il fotografo Steve McCurry racconta l'Umbria (e le sue tradizioni) - A distanza di oltre 10 anni dall’ultima esposizione, Steve McCurry torna in Umbria con una mostra che porta sotto i riflettori lo spirito della regione, attraverso 60 scatti dedicati ai suoi luoghi e ... Riporta arte.sky.it
Steve McCurry: Umbria, Montefalco, Perugia - Dall'universo cult di Wes Anderson all'obiettivo senza tempo di Cecil Beaton, fino al design inconfondibile di Vico Magistretti. Scrive living.corriere.it
Steve McCurry torna a raccontare l'Umbria - Dopo oltre dieci anni dalla prima esposizione in Umbria, il fotografo americano Steve McCurry torna nella regione con il suo racconto dedicato a questa terra. Da msn.com
"A Montefalco", in Umbria sempre più vino di qualità - (di Alessandro Castellani) Da sempre grande terra per il vino, negli ultimi anni scoperta anche a livello internazionale, Montefalco anche quest'anno ha ospitato l'evento che un tempo si chiamava ... Secondo ansa.it