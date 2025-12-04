L’ultimo volo ai raggi X Elicottero resti recuperati Addio in Duomo a Paglicci

Si terranno domani alle 14.30, in Duomo ad Arezzo, i funerali di Mario Paglicci, l’imprenditore orafo morto nello schianto dell’elicottero precipitato il 9 novembre sull’Alpe della Luna. La salma sarà esposta dalle 9 del mattino alla Croce Bianca. Paglicci, 77 anni, era alla guida del gruppo Gimet, una delle realtà storiche del distretto orafo aretino, era considerato un punto di riferimento per tutto il settore. La data del funerale è arrivata dopo quasi un mese, trenta giorni segnati dalle operazioni di recupero, dalle prime verifiche sul relitto e dagli accertamenti medico-legali ancora in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

