Camminare nella storia: il percorso “Nei loro passi” per l’anniversario della Liberazione

Domenica 7 dicembre, nell’ambito delle celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione di... ► ravennatoday.it

Claudia Schiffer incanta col vestito in velluto, perché era alla cena di gala con Kate Middleton

Non solo Kate Middleton. Nella St George’s Hall del Castello di Windsor, dove Re Carlo ha accolto i... ► dilei.it

Inchiesta presunta frode Ue: Mogherini si dimette da rettore della scuola di Bruges

Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogher... ► firenzepost.it

Trecentomila euro dalla Regione Umbria per disegnare il nuovo volto dello Sport Planet di Arrone

Nel quadro della rimodulazione degli interventi finanziati per il 2026 destinati ai lavori priorit... ► ternitoday.it

Psicodramma degli intellettuali rossi. «Mi si nota più se diserto o censuro?»

La presenza di Passaggio al bosco alla fiera dell’editoria manda al manicomio i compagni: Zerocalca... ► laverita.info

Bologna Parma LE ULTIME | Guaita in porta, esordio per Trabucchi

L’occasione per mettersi alle spalle la brutta sconfitta interna con l’Udinese, nell’ultimo turno ... ► parmatoday.it

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella vers... ► tpi.it

Amazon versa al Fisco 180 milioni e cancella l’algoritmo ‘traccia corrieri’

MILANO, 4 dicembre 2025 – Si chiude con una transazione da oltre 180 milioni fra  Amazon Italia Tr... ► ilgiorno.it

Borsa e trolley pieni di merce rubata, rapinatore solitario fermato in via Broseta

Bergamo. Ha minacciato un dipendente del supermercato, dicendo che lo avrebbe accoltellato dopo ess... ► bergamonews.it

Arbitrio giudiziario in Italia: indizi, intercettazioni e il j’accuse di Bobbio

Il caso Tortora e le parole di Luigi Bobbio denunciano l’arbitrio giudiziario: indizi fragili, inte... ► lidentita.it

L'Umbria in tv: le meraviglie del Cuore Verde d'Italia su La7, quando vedere la puntata

Sabato 6 dicembre alle ore 16:00 su La7 torna l’appuntamento con Bell’Italia in Viaggio, il progra... ► perugiatoday.it

Che cosa vedere in tv stasera, 4 dicembre 2025: tutti i programmi in prima serata, da Un Professore alla finale di X Factor

La guida dei programmi tv di stasera, giovedì 4 dicembre 2025, dalle fiction alle inchieste all'in... ► ilgiornaleditalia.it

Juventus: con Spalletti la squadra cambia faccia

Spalletti, la Juve cambia faccia: le tre mosse che hanno fatto la differenza Un mese fa la Juventu... ► ilprimatonazionale.i

Stalking e lesioni ad Altavilla Irpina: tre donne condannate

Altavilla Irpina – Il Tribunale Monocratico di Avellino ha pronunciato una sentenza di condanna ne... ► avellinotoday.it

Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa, il concerto su Canale 5: ospiti e scaletta

Stasera, giovedì 4 dicembre 2025, Canale 5 accende i riflettori su un evento speciale: “L’Ultima No... ► atomheartmagazine.co

"Un Natale di emozioni", il Comune pubblica l'elenco dei progetti per l'infanzia ammessi al finanziamento

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l'elenco provvisorio relativo all’... ► palermotoday.it

Un racconto luminoso tra amore e complicità

Un racconto luminoso tra amore e complicità Un nuovo inizio per una coppia che conquista Hollywood ... ► bollicinevip.com

Cambio al vertice di Versace: dopo otto mesi si chiude l’era Vitale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dall’addio di Donatella all’arrivo di Dario Vitale Lo scorso aprile... ► dayitalianews.com

Nell’ex Reggiani la nuova sede di Crs a firma dell’architetto giapponese Tadao Ando

Bergamo. Svolta per il futuro dell’ex Reggiani. Sulle aree a nord del complesso sorgerà la nuova se... ► bergamonews.it

Primo ok alla Finanziaria, ma la votano solo i deputati della maggioranza

La Finanziaria regionale incassa il suo primo ok. La commissione Bilancio dell'Ars ha infatti dato... ► palermotoday.it

Formazioni ufficiali Bologna Parma, le scelte di Italiano e Cuesta per il match di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Bologna Parma, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le ... ► calcionews24.com

Il saluto di Antonio Amenduni: il celebre flautista lascia l'insegnamento al Conservatorio di Foggia dopo 35 anni

Una storia lunga 35 anni, in cui la didattica e il concertismo si sono espressi ai più alti livell... ► foggiatoday.it

E Prix San Paolo 2025: le info sul circuito e dove vedere la gara in Tv e in streaming

Il circuito cittadino della megalopoli brasiliana si appresta a ospitare il primo appuntamento della... ► gazzetta.it

UN PROFESSORE: LA SERIE DI RAI1 SI CONFERMA LA PIÙ AMATA TRA I GIOVANISSIMI

Nuovo appuntamento con la terza stagione di “Un Professore”, l’acclamata serie di Rai1 con Alessan... ► bubinoblog

La Pro loco di Noale rispolvera i novalini e stanzia buoni spesa per 1.500 euro

La Pro loco di Noale, in occasione della lotteria della Pirola Parola, rispolvera i novalini, mone... ► veneziatoday.it

Ultimissime Inter LIVE: De Zerbi nega i contatti estivi con l’Inter. Diouf titolare con il Como?

di Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizi... ► internews24.com

Autorità per la laguna, ancora attesa per i decreti: «Formalizzazione a breve»

«Siamo in attesa dell'ok al decreto, potrebbe arrivare mercoledì» aveva detto lunedì 1 dicembre il... ► veneziatoday.it

Rilancio del centro storico, Confcommercio chiede un consiglio comunale ad hoc per ridare vita al cuore della città

Il presidente di Confcommercio cesenate, Augusto Patrignani, lancia un appello all’amministrazione... ► cesenatoday.it

DIRETTA Coppa Italia, Bologna Parma e Lazio Milan: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloblu di Cuest... ► calciomercato.it

Cagnolino corre tra le auto sull'A2 del Mediterraneo: salvato e riaffidato al proprietario

Salvato un cagnolino smarrito, in autostrada: una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di... ► salernotoday.it

Due sportelli gratuiti di ascolto per giovani con difficoltà relazionali o emotive

Nel Polo Generazioni di Vicopisano, all'interno del Distretto Socio-Sanitario in via dei Mezzi, so... ► pisatoday.it

Consegnano a casa il morto sbagliato: lo sconcerto all'apertura della bara

È bastato sollevare il coperchio della bara perché il dolore si trasformasse in incredulità. I fam... ► today.it

Passeggiata in vigna con degustazione vini

Domenica 15 marzo ti aspettiamo in cantina Monte del Frà per una suggestiva passeggiata in vigna d... ► veronasera.it

Caccia a skipper e marinai: così la Flotilla bis riprova l'assalto a Gaza

Dal web emergono i primi concreti segnali che la Flotilla sta organizzando una nuova spedizione ver... ► ilgiornale.it

Delitto Postiglione, giudizio abbreviato e perizia psichiatrica per il giovane accusato di omicidio

Rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica sul giovane, appena diciottenne, accusato ... ► perugiatoday.it

Bellissimo e “maledetto”: Gianluca Grignani trent’anni fa spettinava Sanremo con “Destinazione Paradiso”. L’album ha ridefinito il concetto di cantautore e popstar

Capelli lunghi, sorriso splendente, maglioncino largo su un corpo asciutto e jeans neri. Alla sua p... ► ilfattoquotidiano.it

Emozioni in Valpolicella – L’Immacolata tra vigneti e calici d’eccellenza

Weekend dell’Immacolata in Valpolicella – 7, 8 e 9 Dicembre! Vivi la magia della Valpolicella nel ... ► veronasera.it

Ore d’ansia a Catania per la scomparsa di una studentessa. L’appello della mamma: “Aiutateci”

La città di Catania è in apprensione per la scomparsa di Andreea Daiana Preda, una ragazza di 15 an... ► orizzontescuola.it

Diego Lopez su Ronaldo il Fenomeno: «Lui l’avversario più forte che ho affrontato. Era…» 

di Redazione Inter News 24L’ex capitano del Cagliari Diego Lopez ha parlato di Ronaldo il Fenomeno, ... ► internews24.com

Juventus, qual è l’artista del 2025 dei calciatori bianconeri? Cosa hanno risposto dalla Continassa, le reazioni – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Juventus, qual è l’artista del 2025 dei bianconeri? Le reazioni dalla Con... ► juventusnews24.com

Rissa choc in diretta, finisce malissimo tra i politici nello studio di La7 (VIDEO)

News Tv. Scintille e colpi di scena nello studio di L’Aria Che Tira: chi pensava di assistere al so... ► tvzap.it

È tutto pronto per la stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia

Dal 6 dicembre si torna a sciare sulle piste del Friuli Venezia Giulia. La regione è pronta a inau... ► udinetoday.it

Bologna Parma (Coppa Italia, 04 12 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Tra le sfide degli ottavi di finale della Coppa Italia c’è anche il derby emiliano tra Bologna e Pa... ► infobetting.com

Il viaggio della fiamma olimpica: chi sono i tedofori che porteranno la torcia a Latina

La fiamma olimpica, simbolo dei Giochi Invernali di Milano e Cortina 2026, arriva oggi in Italia, ... ► latinatoday.it

Stati Uniti, un procione si ubriaca in un negozio di liquori in Virginia: le immagini sono virali

Il piccolo orsetto lavatore ha rischiato la vita dopo essersi intossicato leccando l’alcol versato ... ► cityrumors.it

Raid di Israele sul Libano meridionale: “Colpiti obiettivi di Hezbollah”. A Gaza ucciso Abu Shabab, leader della milizia anti Hamas

Tregua sempre più a rischio in Libano a un anno dall’entrata in vigore. Nelle ultime ore infatti l’... ► ilfattoquotidiano.it

Picchiato brutalmente in carcere, trasferito il 14enne accusato di violenza sessuale su una 12enne a Sulmona

Il quattordicenne, che ha denunciato di essere stato vittima di violente percosse da parte degli al... ► fanpage.it

Meteo Latina: ancora piogge, “anche a carattere di rovescio o temporale”. Nuova allerta

Ancora maltempo a Latina e nella provincia pontina. Queste le previsioni ancora, anche per il rest... ► latinatoday.it

Bologna, bar sospeso per 15 giorni dopo un arresto per spaccio: cosa è successo durante il blitz

Sospesa per 15 giorni la licenza di un bar a Bologna dopo un arresto per spaccio e sequestri di drog... ► virgilio.it

Natale in musica per i più piccoli: la cartolibreria regala canti e magia ai bambini

In vista del Natale, perché non donare ai bambini un momento di canti e condivisione? E’ quello ch... ► cesenatoday.it

Paul Dano protagonista in escape at dannemora premiato agli Emmy

la recitazione di paul dano in “escape at dannemora” Tra le interpretazioni più apprezzate di Paul ... ► jumptheshark.it

Attese vane per un bus o un taxi all'aeroporto, un tassista indipendente: "Noi non possiamo entrare"

Servizio di trasporto pubblico deficitario all'aeroporto di Forlì: un problema ricorrente, che è e... ► forlitoday.it

Gli interessi nella formazione e in una comunità terapeutica: indagini su un altro "illecito affare" di Totò Cuffaro

Mentre la Procura sta valutando se impugnare l'ordinanza emessa dal gip Carmen Salustro con cui - ... ► palermotoday.it

Galletti (Novo Nordisk): “Con Circular for Kids uniamo responsabilità ambientale e sociale”

(Adnkronos) – “Per Novo Nordisk la responsabilità ambientale e sociale è un viaggio che comincia 50... ► ildifforme.it

Luis Enrique allena il PSG con uno schermo gigante in campo: l’ultima trovata dell’allenatore

Nell'ultimo allenamento del PSG è comparso un maxi schermo con scritti i nomi dei giocatori: l'ulti... ► fanpage.it

Trovato senza vita in casa, la certezza dell'autopsia: "Così è morto Peter"

“Non sono state rilevate lesività traumatiche chiaramente attribuibili alla condotta violenta di t... ► trentotoday.it

Denunce infortuni, l’Italia tra stabilità e nuove emergenze

L’inchiesta Inail di ottobre 2025: calano gli incidenti sul lavoro, crescono le malattie profession... ► gbt-magazine.com

Secondo un'esclusiva del magazine online WWD, Dario Vitale non è più il direttore creativo della Medusa. La rivista azzarda i perché

Tempi duri per i direttori creativi. Se il valzer dei designer alle redini dei brand si fa sempre p... ► amica.it

Si nasconde dietro l'auto dell'ex moglie ma suona l'allarme del braccialetto elettronico: arrestato

Nonostante avesse il braccialetto elettronico alla caviglia e un divieto di avvicinamento, avrebbe... ► palermotoday.it

Longarone, frontale nella notte: muore la 33enne Elisa De Paris, era madre di due figli

Lo schianto nella notte sulla statale Alemagna Tragedia a Longarone, in provincia di Belluno, do... ► notizieaudaci.it

Guasto sulla rete idrica a Coltano: terminato l'intervento di riparazione

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi la riparazione del guasto sulla rete idrica a Coltano c... ► pisatoday.it

Cava de’ Tirreni, al Moro appuntamento con il jazz di Marco Zurzolo & Origin3io

Appuntamento con la musica dal vivo al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni. Venerdì 5 dicembre, ... ► salernotoday.it