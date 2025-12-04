"Liberai l’ultimo sequestrato nel nostro territorio la sera del 21 aprile 1983. Mia moglie era a letto per la sua seconda gravidanza, era il nostro anniversario di nozze eppure io dalla sera prima non avevo neanche messo piede in casa. E quando, a caso risolto e prigioniero liberato, arrivai finalmente a casa, ero a mani vuote, non avevo avuto nemmeno il tempo di prenderle un regalo. Le chiesi scusa, ma lei mi rispose: “Mario, il regalo più bello che potessi farmi è aver liberato quell’uomo che avevano sequestrato”. Ecco, la felicità per me è questa". Chissà se gli sarà tornato in mente anche questo ricordo nel momento più importante e difficile della sua vita, ma piace pensare di sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Lupo Sette. Muore il carabiniere investigatore