L’ultimo saluto a Lupo Sette Muore il carabiniere investigatore
"Liberai l’ultimo sequestrato nel nostro territorio la sera del 21 aprile 1983. Mia moglie era a letto per la sua seconda gravidanza, era il nostro anniversario di nozze eppure io dalla sera prima non avevo neanche messo piede in casa. E quando, a caso risolto e prigioniero liberato, arrivai finalmente a casa, ero a mani vuote, non avevo avuto nemmeno il tempo di prenderle un regalo. Le chiesi scusa, ma lei mi rispose: “Mario, il regalo più bello che potessi farmi è aver liberato quell’uomo che avevano sequestrato”. Ecco, la felicità per me è questa". Chissà se gli sarà tornato in mente anche questo ricordo nel momento più importante e difficile della sua vita, ma piace pensare di sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
“My Way” per il suo ultimo saluto. Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, ha lasciato il mondo sulle note di Frank Sinatra. Roma lo ha salutato con commozione, amici e campioni stretti attorno alla sua memoria. - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo saluto a Pietrangeli sul campo del Foro Italico a Roma. In centinaia alla camera ardente allestita nello stadio del tennis #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X