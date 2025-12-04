L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi – La grande festa arriva su Canale 5 | quando in tv scaletta ed ospiti

La grande musica italiana torna protagonista in prima serata su Canale 5 con il concerto – evento “ Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa “. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta. Umberto Tozzi, “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni. Stasera, giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda “ Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa “, il concerto-evento che l’artista ha tenuto all’Arena di Verona e con cui ha salutato il pubblico al termine della sua lunga attività live. La serata, presentata da Federica Panicucci, ripercorrerà le tappe principali della carriera di Tozzi attraverso immagini, racconti e una scaletta costruita sui suoi successi più celebri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi – La grande festa arriva su Canale 5: quando in tv, scaletta ed ospiti

