Giovedì 4 dicembre 2025, Canale 5 celebra, in prima serata, un momento storico della musica italiana con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa”. Si tratta del concerto evento di Umberto Tozzi dall’Arena di Verona con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. La serata, ricca di emozioni e grandi successi, sarà condotta da Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera del cantante. Sul palco dell’anfiteatro veronese saranno ospiti altri grandi voci della musica come: Marco Masini, Raf, The Kolors, Hauser e tante sorprese. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’ULTIMA NOTTE ROSA: CANALE 5 CONFERMA FEDERICA PANICUCCI COME VOLTO EVENTO