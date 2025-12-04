L’ultima notte di Umberto Tozzi | scaletta completa e ospiti del concerto evento su Canale 5

Oggi, alle 21.40 su Canale 5 va in onda L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, il concerto evento che segna l’addio di Umberto Tozzi alla scena live dopo oltre 50 anni di carriera. L’appuntamento, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, porta nelle case degli italiani l’emozione del live registrato all’Arena di Verona lo scorso 5 ottobre, uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese scelto dal cantautore torinese per concludere il suo lungo viaggio musicale. La serata sarà condotta da Federica Panicucci, che accompagnerà i telespettatori attraverso un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera di Tozzi, iniziata ufficialmente nel 1976 con la pubblicazione del primo album in studio Donna amante mia, dopo anni trascorsi come autore per altri artisti, da Mia Martini a Dori Ghezzi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’ultima notte di Umberto Tozzi: scaletta completa e ospiti del concerto evento su Canale 5

