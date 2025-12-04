Luka Modri? il Milan come destino | Sono cresciuto con il calcio italiano i rossoneri erano la mia squadra del cuore

Luka Modri? ha impiegato pochissimo a far capire perché viene considerato uno dei più grandi centrocampisti della sua epoca. Con il suo arrivo a Milano, il campionato italiano ha riscoperto un talento che, a quasi quarant’anni, continua a dettare i tempi come se il gioco stesso gli appartenesse. In rossonero è diventato immediatamente un riferimento, un faro che illumina la manovra e ridà identità alla squadra di Max Allegri. L’infanzia, i primi traumi e l’ombra lunga di Euro 2008. Nel dialogo con Slaven Bili?, Modri? torna a un ricordo che ancora punge: Euro 2008, l’eliminazione contro la Turchia. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Luka Modri?, il Milan come destino: “Sono cresciuto con il calcio italiano, i rossoneri erano la mia squadra del cuore”

