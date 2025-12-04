Luis Henrique promosso da Mauro | per il commentatore il suo voto in pagella è ingiusto

Inter News 24 Luis Henrique è stato promosso a pieni voti da Massimo Mauro dopo la partita di Coppa Italia di ieri sera. Ritenuto ingiusto il suo voto in pagella. La netta vittoria per 5-1 dell’ Inter sul Venezia in Coppa Italia non ha solo garantito il passaggio ai quarti di finale, ma ha anche trasformato San Siro in un prezioso palcoscenico per le seconde linee e i giovani talenti a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu. L’esito del match è stato eccellente, e il commentatore sportivo Massimo Mauro, intervenuto negli studi di Sportmediaset, si è detto particolarmente colpito dalla qualità espressa dalla rosa allargata dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique promosso da Mauro: per il commentatore il suo voto in pagella è ingiusto

